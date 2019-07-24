Кубинский скульптор Дамиан Эрнандес: Московское метро похоже на подземный музей

Кубинец Дамиан Эрнандес живет в столице недавно: переехал, когда женился на москвичке. А родился он на Кубе. В интервью «Вечерке» он рассказал, как его приняла столица, и поделился впечатлениями о московском метро.

— Дамиан, ну как вам Златоглавая?

— Очень хорошо, но зимой здесь трудновато. Я перед Москвой жил в Рио-де-Жанейро. Конечно, эти города нельзя сравнивать, но в Москве можно без проблем проехать весь город за час и двадцать минут на метро, в Рио это невозможно.

— Все иностранцы хором хвалят наше метро, особенно первые, классические станции. Вы с ними согласны?

— Конечно, метро похоже на настоящий подземный музей. Поезда, по сравнению с метрополитенами других городов мира, ходят очень часто в час пик. Я прочитал, что за день московское метро может перевезти до восьми миллионов человек, это суперэффективно.

— Но ведь Рио тоже довольно населенный город — неужели там хуже с транспортом?

— Справиться с таким потоком, который бывает в час пик, пока могут только у вас, в других метрополитенах так не получается.

— Какие станции вам больше всего нравятся?

— «ЦСКА» — очень красивая. Это новая, современная станция с красивыми скульптурами спортсменов. Классические станции тоже хороши — «Арбатская», «Маяковская». Но мне нравится, что у вас сейчас отходят от оформления станций в духе классического реализма. Например, новая станция «Савеловская» оформлена очень интересно — стенки тоннеля с инженерными конструкциями под оргстеклом покрасили в черный цвет. Смотрится стильно.

— Чем отличается жизнь на Кубе от московской?

— Мы чаще танцуем и слушаем музыку. На Кубе мы живем небогато, но народ очень музыкальный и дружный. Я рад, что в Москве очень популярны латиноамериканские танцы — на набережной в Парке Горького я часто вижу, как люди танцуют сальсу и другую «латину». К моему удивлению, много людей говорят на испанском.

— Ну а как у вас дела с русским языком?

— Пока сложно. У вас такие путаные окончания! Но много абсолютно одинаковых слов. «Культура», «литература» — эти слова звучат абсолютно одинаково. Многие москвичи в возрасте, узнав, что я кубинец, говорят: «Венсермос!» (исп. — «Мы победим». — «МВ»). Со времен СССР у них осталось теплое отношение к моей родине. Приятно!

СПРАВКА

Дамиан Эрнандес, кубинец, уроженец города Санта-Клара, большую часть жизни прожил в городе Тринидад. Изучал историю искусств и скульптуру. Женился на москвичке, переехал в Россию. Учится фотографии, занимается скульптурой.

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