Решение о закрытии лагеря, где при пожаре погибли дети, еще не приняли
Свыше 170 детей остаются в палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства образования и науки края Артем Красиков.
Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в детском лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели. В общей сложности в лагере было 189 детей. В результате ЧП погибли четыре ребенка. Еще 13 человек, включая семь несовершеннолетних, пострадали.
По словам Красикова, оставшиеся 175 детей размещены в деревянных корпусах. Часть ребят из лагеря забрали родственники.
— Решение о закрытии лагеря еще не было принято, — отметил пресс-секретарь.
В среду, 24 июля, в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
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