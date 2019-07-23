Сергей Миронов: Необходимо вернуть федеральное финансирование системы детских лагерей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил глубокие соболезнования семьям погибших детей в Хабаровском крае. В связи с этим депутат утверждает, что вопросы финансирования и безопасности детских лагерей должны быть переданы на федеральный уровень.

По его словам, эта трагедия свидетельствует об отсутствии должного контроля в сфере детского отдыха. После ЧП выяснилось, что местные власти даже не знали о существовании данного палаточного лагеря.

— Куда смотрели чиновники, специальные комиссии, которые должны были проверять объект и контролировать безопасность?! Просто «не заметили» базу отдыха, где на момент пожара находилось почти 200 детей! — рассказал Сергей Миронов.

По его словам, после этой трагедии анонсируются массовые проверки детских мест отдыха.

— Проверять надо было до, а не после гибели детей. Проверять должным образом, чтобы самого страшного не случилось! — продолжил депутат.

Сергей Миронов напомнил, что после предыдущего ЧП в карельском лагере правительство приступило к разработке законодательных норм по регулированию детского отдыха. Эта работа пока не дает результатов.

Помимо законодательного регулирования, не решены конкретные вопросы обеспечения безопасности в лагерях. Например, до сих пор существует проблема подготовки квалифицированных кадров для работы с детьми.

— Я убежден, что все аспекты организации детского отдыха — безопасность, качество питания, подготовку кадров — нужно передавать на федеральный уровень. Также необходимо вернуть федеральное финансирование системы детских лагерей, — считает Сергей Миронов.

Напомним, что в ночь на 23 июля в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в лагере находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

В лагере было 189 детей. По последним данным, четверо ребят погибли, еще несколько человек пострадали В Хабаровском крае 24 июля объявлен трехдневный траур.

По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель. По факту трагедии в хабаровском лагере возбуждено уголовное дело.

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