Названы самые неординарные вакансии июля 2019 года

Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» сформулировали список самых редких и необычных вакансий июля 2019 года.

На рынке труда время от времени возникает спрос на услуги охотоведа, в обязанности которого входит дрессировка и нагонка гончих, уход за охотничьими собаками, чистка вольера. Успешный кандидат должен обладать опытом работы от двух лет, а вот о специальном образовании можно не беспокоиться. При этом платить такому укротителю готовы в среднем от 30 тысяч рублей.

В Шереметьеве подняли вопрос о найме мойщиков самолетов. Аналогичный опыт работы не требуется — всему обучат на месте. Работник будет протирать окна, зеркала, багажные полки с крышками, а также пылесосить. Услуги мойщика оценивают по меньшей мере в 37 с половиной тысяч рублей.

Впечатляющий заработок — до 100 тысяч рублей — может ждать трудолюбивого обивщика автомобильных сидений. Работа кропотливая — нужно разбирать и собирать кресла в машине, заниматься поклейкой элементов салона, перетяжкой руля и, как становится ясно из названия вакансии, натяжкой обивки на сиденья. Опыт в этом случае большой роли не сыграет.

В трикотажный цех приглашают кеттельщиков для производства свитеров, кардиганов, шапок. Им обеспечат доход в 40 тысяч рублей в месяц при наличии трудового стажа от года и готовности трудиться полный рабочий день.

За умение профессионально чистить овощи коренщику предоставят красивую форму, питание и зарплату в размере 25 тысяч рублей. Чтобы пройти отбор на эту позицию, необходимо заранее оформить медкнижку и настроиться на полный рабочий день.

Ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей и выше — именно столько стоят услуги хорошего утюжильщика, который в составе бригады по пошиву будет гладить шторы. График работы при этом сменный.

Наконец, на рынке труда можно встретить вакансию постпечатника. Данный специалист обязан умело обрезать и делать сварку баннеров, пробивать люверсы, упаковывать продукцию и ламинировать печатную продукцию. Успешный кандидат должен иметь образование не ниже среднего профессионального. В этом случае его доход составит минимум 35–40 тысяч рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Читайте также: Столичных руководителей научат правильно подбирать кадры