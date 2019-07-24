Россия выразила сожаление после недоразумения в небе над Южной Кореей

Представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что Россия «выразила глубокое сожаление» по поводу инцидента, произошедшего во вторник, 23 июля, с бомбардировщиком РФ.

По словам политика, Минобороны России в ближайшее время проведет проверку случившегося и предпримет все необходимые меры. При этом, отметил Хан, недоразумение произошло из-за «технической ошибки».

Представитель президента подчеркнул, что южнокорейское военное ведомство получило сообщение от российской стороны, где уточняется цель полета военных самолетов обеих стран. В документе указывалось, что пилоты выполняли маневры в рамках совместных учений.

— Москва сообщила, что ее самолет следовал по ранее запланированному маршруту и инцидент не должен был произойти, — отметил Хан и добавил, что Россия запросила у Южной Кореи предоставить сведения о нарушении самолетом РФ воздушного пространства.

Политик, ссылаясь на заявление российской стороны, заверил, что РФ не планировала вторгаться на территорию Южной Кореи и признает международные законы и внутренние законы Южной Кореи. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило о том, что самолеты ВКС России дважды нарушили границу недалеко от острова Токто в районе Японского моря. В ответ на это поднятые в воздух истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь.

В Минобороны России опровергли сообщения об обстреле российских бомбардировщиков, а действия южнокорейских истребителей расценили как непрофессиональные.

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