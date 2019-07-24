Власти Хабаровского края озвучили возможную причину пожара в детском лагере

Правительство Хабаровского края заявило, что причиной возгорания в палаточном лагере, в результате которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце. К такому выводу пришли представители краевого кабмина после посещения места ЧП.

По их данным, палатки отапливались обогревателями типа «ветерок», с помощью которых дети также сушили вещи.

— Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно, — пояснили в правительстве.

Также отмечается, что у палаток был очень сложный замок, который ребенок не мог открыть в темноте за десять минут. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 13 человек, включая семь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур с 24 июля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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