Директор «Ленкома» подробно рассказал о самочувствии Инны Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер подробно рассказал о самочувствии актрисы Инны Чуриковой, которая была госпитализирована после падения на сцене во время спектакля.

По словам Варшавера, ее состояние и настроение заметно улучшились. Она также порадовалась, что за ее здоровьем следят грамотные специалисты, «которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги».

Директор театра, где работает народная артистка СССР, также подчеркнул, что у Чуриковой нет никаких переломов — только ушибы, причем и те уже заживают.

— Никаких реанимаций и тяжелых состояний, о которых постоянно пишут, сейчас нет, — заявил Варшавер и отметил, что в больнице актриса остается в целях полной проверки здоровья, а не из-за дурного самочувствия.

Он также заверил, что уже через несколько дней Чурикова полностью поправится и выпишется из больницы. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, Инна Чурикова получила травму во время спектакля в четверг, 18 июля. Врачи диагностировали у нее перелом ребер, а также зафиксировали ссадины на руках.

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