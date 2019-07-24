Еще 10 московских ЗАГСов будут регистрировать брак с иностранцем
Еще 10 отделов ЗАГС начнут принимать заявления на регистрацию брака с гражданами дальнего зарубежья с 1 августа. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова.
— Для регистрации брака откроются Дворец бракосочетания № 1, Дворец бракосочетания № 3, Дворец бракосочетания № 5, Дворец бракосочетания в Коломенском, Дворец бракосочетания на ВДНХ, Вернадский, Таганский, Тверской, Хамовнический, Чертановский отделы ЗАГС, — заявила Ефремова.
Кроме того, регистрация будет доступна и на некоторых новых площадках. Например, для того, чтобы заключить брак в усадьбе Муравьевых-Апостолов, иностранцы смогут подать заявление во Дворец бракосочетания № 3. В Таганском отделе можно будет подать заявления в храм Матроны или особняк Спиридонова. Для регистрации в особняке на улице Волхонке нужно будет обратиться в Вернадский отдел ЗАГС.
Регистрацией брака в театре «Школа современной пьесы» занимается Чертановский отдел ЗАГС, в «Москвариуме» — Дворец бракосочетания на ВДНХ.
— Увеличение количества ЗАГСов для иностранцев дальнего зарубежья очень удобно для новобрачных. Теперь у них есть выбор, — отметила Ефремова.
В частности, молодожены могут выбрать удобный по расположению ЗАГС и даже его интерьер в зависимости от своих предпочтений.
Сейчас заключить брак с иностранным гражданином можно в пяти московских ЗАГСах — это Гагаринский, Медведковский, Мещанский и Шипиловский отделы ЗАГС, а также Дворец бракосочетания № 4, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно с жителями каких стран чаще всего заключают браки в Москве. Всего в текущем году было зарегистрировано 935 подобных браков в столице.
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