Инспектор АМПП защищался при нападении владельца «Лексуса», закрывшего номера

Инспектору ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) пришлось применить силу, чтобы защититься от нападений водителя «Лексуса», закрывшего номера. Об этом в среду, 24 июля, сообщили «ВМ» в пресс-службе АМПП.
Инспектор во время администрирования парковок обнаружил автомобиль премиальной марки «Лексус» с закрытыми номерами. Он попросил предполагаемого владельца убрать предмет с госномера иномарки, но мужчина стал нецензурно выражаться и угрожать работнику «Моспаркинга». В результате завязалась словесная перепалка.
— Водитель вел себя агрессивно и перешел к активным действиям: сначала ударил велосипед ногой, после чего нанес несколько ударов сотруднику АМПП в лицо и по телу. Для самообороны инспектору пришлось применить физическую силу, чтобы остановить автомобилиста, — говорится в сообщении.
По факту нападения написано заявление в полицию.
— Чаще всего закрывают номера посторонними предметами, уходя от оплаты или паркуясь с нарушением правил, именно водители премиальных автомобилей, — добавили в пресс-службе.
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