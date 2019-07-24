День гамбургера отметят 27 июля в Парке Горького
Москвичи отметят день рождения гамбургера фестивалем «Бургер фест», который впервые пройдет 27 июля в парке Горького.
Посетители смогут попробовать продукты ресторанов уличной еды с мировым именем и необычные авторские бургеры. Также будут работать фуд-траки и рестораны, специализирующиеся на приготовлении данного блюда.
Гостей ждет музыкальный концерт с участием таких знаменитостей, как DJ Smash, Artik & Asti, Mot и Maruv.
Фестиваль разместится на Пушкинской набережной парка Горького и будет работать с 11:00 до 22:00, сообщает «Москва24».
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Больше 100 лет назад — 27 июля 1900 года — американский гастроном Луи Лессинг продал первый бургер в своем городе Нью-Хейвене и в мире. Известность гамбургеры приобрели после Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году, а первой сетью со специализацией на этом блюде стала, основанная в 1921, White Castle Hamburger.
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