Новейшие боеприпасы представят в Военном инновационном технополисе «Эра»
24 июля концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» представляет в Военном инновационном технополисе «Эра» новейшие боеприпасы.
Реактивная многоцелевая граната РМГ с гранатометом одноразового применения по совокупности заложенных конструкторами тактико-технических характеристик превосходит все мировые аналоги. Новая российская РМГ эффективно поражает боевые расчеты и экипажи легкобронированной техники. Также граната не оставляет шансов живой силе противника на открытой местности, в полевых укрытиях и ДОТах, в зданиях городского типа.
Не менее опасен для врага в бою и другой новый российский боеприпас — выстрел ТБГ-7ВЛ с гранатой ТБГ-7Л в термобарическом снаряжении. Он предназначен для поражения огневых точек, как расположенных на открытой местности, так и в окопах и укрытиях полевого типа. Таким боеприпасом уничтожаются и легкобронированная, и небронированная техника противника.
Как сообщает пресс-служба «Техмаша», в экспозиции в Военном инновационном технополисе «Эра» представлены и новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости. Впервые они были продемонстрированы недавно на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Снаряды калибра 125 мм выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М» — это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20 процентов.
Всего на стенде концерна «Техмаш» представлены почти 50 образцов современных боеприпасов.
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