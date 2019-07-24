Принят закон о запрете выдачи кредитов микрофинансовыми организациями под залог жилья
Закон о запрете выдаче микрофинансовым организациям (МФО) кредитов под залог жилья принят депутатами Госдумы в третьем чтении.
В частности, микрофинансовым организациям запрещено выдавать займы физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, под залог жилого помещения, которое принадлежит заемщику или иному физлицу. Также документ запрещает выдавать заем под залог доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения и под залог права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и иного физлица-залогодателя. Исключение составляют случаи, когда учредителем, акционером или участником такой организации являются государство или муниципалитет.
Кроме того, по закону МФО могут поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента.
Ипотечные кредиты смогут выдавать кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и другие учреждения. Подробный перечень будет опубликован на интернет-сайте Единого института развития в жилищной сфере.
Требования к включаемым в перечень организациям будут устанавливаться правительством России, пишет Агентство городских новостей «Москва».
Ранее в силу вступили новые правила выдачи микрокредитов. Нововведения были разработаны Банком России.
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