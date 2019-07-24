Нежилой дом довоенной постройки капитально отремонтируют

В четырехэтажном нежилом доме, построенном в 1938 году по индивидуальному проекту в Тверском районе, проведут капитальный ремонт. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт с прокладкой наружных инженерных сетей здания. Первый этап — капитальный ремонт здания» по адресу: улица Краснопролетарская, дом 6а, строение 1, Тверской район, — говорится в сообщении.

В здании отремонтируют штукатурный слой, окрасят стены фасада, установят декоративные навесные фасадные элементы и заменят облицовку цоколя и крылец, все козырьки над входами на аналогичные и флагодержатели. Также предусмотрена установка грязеприемных решеток входных групп, устройство новых оконных блоков, внутренних подоконных досок и наружных дверных блоков главного входа и тамбура.

Кроме того, планируется замена покрытия кровли, переустройство главной внутренней лестницы в существующих габаритах, обновление облицовки площадок, ступеней и плинтусов лестничной клетки, а также устройство металлических ограждений и поручней лестничных маршей.

В рамках внутренних работ установят новые дверные блоки, стеклянную дверь и перегородки, отделяющие холл и коридор первого этажа, а также заменят стяжки полов по всему периметру дома. Также в здании проведут восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, а также реализуют мероприятия по снижению уровня шума в процессе выполнения ремонтных работ, передает агентство «Москва».

Кстати, один из дворов благоустроят в районе Арбат.

Читайте также: Фасады школы довоенной постройки отремонтируют на севере Москвы