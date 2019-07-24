Тамара Гвердцители рассказала, чем занимается ее сын
• 13:43 • 24 июля 2019
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Тамара Гвердцители не жалеет, что ее сын не связал жизнь с музыкой
Фото: Скриншот с видео на youtube/TGcanal
Тамара Гвердцители в интервью «Дни.ру» рассказала, чем занимается ее сын Сандро Кахабришвили.
Певица отметила, что сын выбрал профессию историка. Он хорошо учился в школе, затем продолжил образование в США и Лондоне.
— Он может читать лекции. Кроме того, пишет книгу и научные труды. Сандро — человек научного склада ума, очень образованный, грамотный, эрудированный, — рассказала певица.
Тамара Гвердцители отметила, что сын планирует жить на две страны — в Британии и России.
Певица не жалеет, что сын не связал жизнь с музыкой. По ее словам, у сына неплохой голос, но выступления на сцене не для него.
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