Эксперты рассказали, как выглядеть модно даже в дождливую погоду

Эксперт моды, член Международной ассоциации дизайнеров Ольга Меньшикова уверена: разбавить серые будни можно, надев яркий плащ. И бояться того, что такой элемент гардероба быстро потеряет «товарный» вид, не нужно.

— Современные плащевые ткани имеют специальную пропитку, которая делает материал водоотталкивающим, поэтому слякоть им не страшна, — сказала Меньшикова.

Кроме того, сделать любую вещь непромокаемой помогут и специальные спреи. Купите баллончик и обработайте ваши вещи по инструкции, обращая внимание на швы.

Причем речь идет не о банальной пропитке, которую можно найти в любом магазине и которая действует до первого дождя, а о современном спрее долгого действия.

— В состав таких средств входят, как правило, вещества на основе тефлона и силикона, — рассказал технолог текстильной промышленности Илья Зимин. — Они обеспечивают такую защиту вещам, что вы без опаски можете в белой замшевой обуви ходить по самым глубоким и грязным лужам. Но важно регулярно обновлять покрытие.

Правда, стоимость одного баллончика емкостью 150 миллилитров начинается от 1000 рублей.

Другой способ не промочить ноги — современный аналог галош, однако сделаны они не из резины или каучука, а из материала, содержащего силикон. Цена вопроса — от 500 рублей. Все зависит от производителя и качества материала.

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