Пушистые заложники: какие ловушки подстерегают зверей в московских парках и лесах

Белку, запутавшуюся в рыболовной сетке, обнаружили посетители парка «Царицыно». Неравнодушные люди пытались самостоятельно вызволить лесного зверька, но тот сопротивлялся и кусался. И тогда они обратились к спасателям.

— Наш дежурный расчет прибыл на место и обнаружил, что белка так сильно запуталась в сетях, что не могла двигаться, — рассказал начальник ПСС «Царицыно» Игорь Куряков.

— Распутать сеть вручную было невозможно, и тогда спасатели решили разрезать ее ножом. Зверек был напуган и пытался укусить сотрудников за пальцы, но их руки защищали плотные перчатки.

Вызволить грызуна удалось за несколько минут. Оказавшись на воле, животное моментально запрыгнуло на соседнее дерево и скрылось.

А посетители парка, внимательно наблюдавшие за действом, зааплодировали. К слову, рыболовные сети были установлены в Царицынском парке незаконно: рыбалка там запрещена.

По словам ведущего зоолога Московского зоопарка Филиппа Тумасьяна, снасти, оставленные браконьерами, — одна из главных причин гибели мелких зверьков.

— Браконьеры бросают сети надолго, из-за чего зверьки, попавшие в ловушку, обречены на гибель, — говорит эксперт. — Чаще всего грызуны попадают в них случайно, но иногда снасти могут привлечь животных запахом рыбы или приманки.

Есть и другие ловушки, оставленные человеком, угрожающие жизни зверей.

— Мелкие зверьки могут попасть в ямы, которые роют, чтобы складывать в них мусор в походах. А в оставленных после пикника пустых консервных банках с острыми краями или в пятилитровых канистрах с узким горлышком часто застревают ежи, которые залезают туда в поисках лакомства, но потом не могут выбраться обратно из этих ловушек, — утверждает Филипп Тумасьян.

Справка

Вопреки мнению о том, что белки едят только орешки, эти зверьки всеядны. Они едят и мясо, и яйца из птичьих гнезд. Их легко может привлечь запах рыбы, которым пропитаны рыболовные сети. Из-за своего природного любопытства грызуны сразу же отправляются изучать приманку.

Читайте также: Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел