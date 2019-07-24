Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел
Энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Илья Гомыранов рассказал, чем может быть вызвана массовая гибель пчел на российских пасеках.
Как отмечает эксперт, не исключено влияние климатических изменений: растет число дождливых дней, когда пчелы не могут собирать нектар и пыльцу и, соответственно, остаются без питания.
Гомыранов отмечает также возможность воздействия инсектицидов или вспышки численности различных паразитов, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей. В ведомстве считают, что ответственность за гибель пчел и потребление гражданами страны продукции с повышенным уровнем химикатов должно взять на себя Министерство экономического развития РФ.
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