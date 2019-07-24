Прах Сергея Доренко развеян в Крыму

Родственники российского журналиста Сергея Доренко выполнили его волю, развеяв его на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила вдова Юлия Доренко в своем telegram-канале:

— Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», — написала она.

По словам Юлии, она рада, что побывала на горе и пожалела, что из-за суеты они не смогли добраться на вершину горы всей семьей. Она отметила, что Доренко был слишком живым, чтобы стать частью прошлого, и добавила, что он до сих пор с ними здесь и сейчас.

Женщина опубликовала ролик, на котором она и две дочери развеивают прах журналиста над Черным морем.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая этого года от разрыва аорты в Москве.

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