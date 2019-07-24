Строительство Юго-Восточной хорды обойдет экологически опасные участки

Территория строительной площадки Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не затронет очагов со сложной экологической обстановкой. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.
— Строительная площадка моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды расположена на расстоянии более 200 метров от ближайшей зоны со сложной экологической обстановкой. Поверхностные и глубинные исследования на территории будущей стройки не выявили превышения радиационного фона, — приводятся в сообщении слова директора ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Василия Десяткова.
По его словам, в зону строки не входит территория берега Москвы-реки, где фиксируется превышение допустимого радиационного фона. Строительные работы предусматриваются возведение только двух опор моста — ЮВХ пройдет в зоне уже существующего участка железной дороги, вне зоны воздействия завода полиметаллов.
— В любом случае до начала строительства проект ЮВХ пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы, по результатам которой в него при необходимости будут внесены корректировки. Строительство на объекте начнется только после прохождения всех процедур, — добавил Десятков.
Территория находится на контроле у специалистов ФГУП «Радон». На время строительства проводится постоянный мониторинг экологической обстановки.
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