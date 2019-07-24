Актриса Марина Яковлева рассказала об изменах мужей

Советская и российская актриса Марина Яковлева в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» откровенно рассказала подробности своей личной жизни. Она была замужем два раза, и оба супруга ей изменяли. Актриса не смогла простить предательство, ее браки закончились разводом.

В первый раз Марина Яковлева вышла замуж за известного актера и режиссера Андрея Ростоцкого. Тогда она была наивной влюбленной девушкой, а он — уже звездой. Женщины буквально вешались актеру на шею, и он не мог им отказать. Марина Яковлева сильно переживала из-за измен, но думала, что он нагуляется и станет верным мужем. Но позже актер просто ушел к ее подруге, с которой она делилась своими переживаниями.

— Год после замужества я была очень счастлива. Но он все время был на съемках, я тоже. Тогда к Андрею пришла слава, все женщины были влюблены в него. К нам домой приезжали его пассии. Я не смогла это пережить, это невозможно. Я делилась с соседкой Марьяной своими переживаниями, она посоветовала мне согласиться на развод с мужем, как только он про это заговорит. Я так и сделала, а позже Андрей стал жить с Марьяной, — рассказала Марина Яковлева.

Актриса сильно переживала развод с Андреем Ростоцким. Только через шесть лет она смогла снова полюбить. Ее избранником стал актер Валерий Сторожик. Они поженились, и вскоре Марина Яковлева родила двух сыновей — Федора и Ивана. Но этот брак распался тоже из-за измен супруга.

— Я снова наступила на те же грабли. Муж стал изменять, еще он был агрессивным. Кормила семью я, он работал в театре, и денег было немного. Мы расстались, — рассказала актриса.

Марина Яковлева одна воспитала детей. Бывший муж актрисы Валерий Сторожик до сих пор не общается с сыновьями.

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