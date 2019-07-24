Представлен топ-10 иномарок зарубежной сборки в России
Самой популярной иномаркой зарубежной сборки в России признана Toyota. Соответствующий рейтинг опубликовало аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Отмечается, что в 2019 году в Россию прибыло 3,5 миллиона автомобилей марки Toyota. Это составляет 92 процента от всех машин, зарегистрированных в стране.
На втором месте рейтинга расположились автомобили Nissan, которых насчитывается 1,6 миллиона, или 75 процентов всех легковых машин этого бренда в автопарке страны. Тройку замывают машины марки Mitsubishi, у которых 88 процентов автомобилей импортного производства, — один миллион.
Также в топ-10 рейтинга автомобилей зарубежной сборки вошли бренды Volkswagen (828 тысяч экземпляров), Hyundai (752 тысяч), Honda (746 тысяч), Daewoo (725 тысяч), Mercedes-Benz (664 тысячи), Audi (604 тысячи) и Mazda (589 тысяч).
Всего в России зарегистрировано 16,6 миллиона иномарок импортного производства, сообщает «АВТОСТАТ».
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