Стало известно, когда в Россию доставят тело боксера Дадашева
• 15:49 • 24 июля 2019
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Максим Дадашев скончался в США на 28-м году жизни
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Максима Дадашева / @dadashev__m
Тело боксера Максима Дадашева будет доставлено в Россию в течение трех — пяти дней. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Он добавил, что семья решает вопрос о захоронении спортсмена.
— Мы сделаем так, как скажут. Семья хочет похоронить боксера в Санкт-Петербурге, — цитирует Умара Кремлева РИА Новости.
Напомним, что о смерти Максима Дадашева стало известно 23 июля. Боксер скончался в США на 28-м году жизни. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя с Субриэлем Матиасом.
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