Стартовал прием заявок на участие в электронном голосовании
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании в трех избирательных округах города на выборы депутатов Мосгордумы. Их можно будет подать до 4 сентября.
Сообщается, что подать заявку можно в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы. Услуга находится в разделе «Популярное». Для того чтобы подтвердить свое активное избирательное право, требуется зарегистрироваться на портале и указать в личном кабинете необходимую информацию, включающую данные паспорта и адрес регистрации в Москве.
— После подачи заявления в течение трех дней в личный кабинет придет сообщение о том, что вас включили в реестр электронных избирателей, или отказ. В день выборов, 8 сентября, ссылка на голосование появится в разделе «Услуги», — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Участие в онлайн-голосовании не является обязательным. Горожане смогут сделать свой выбор обычным способом, придя на участок лично и опустив бюллетень в урну.
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