Авиакомпания ответила на жалобу россиянки в комментариях к сообщению Леди Гаги
Российская журналистка Наталья Гончарова, пожаловавшаяся на авиакомпанию «Победа» в комментариях под постом певицы Леди Гаги в социальных сетях, не была допущена на рейс Москва — Калининград по причине опоздания. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.
— Мы были очень озабочены и огорчены заявлением клиента о досрочно закрытой посадке и решили проверить видеозапись с камер наблюдения в аэропорту. Однако на камере четко зафиксировано, что клиент явился на посадку менее чем за 20 минут до вылета самолета, опоздав на пару минут, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в авиакомпании.
Спонтанный флешмоб российских пользователей начался под одним из постов западной певицы и актрисы Леди Гаги после того, как стало известно о расставании российской модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. По данным СМИ, именно отношения актера с певицей стали причиной расставания. После этого в комментариях к посту россияне начали оставлять объявления о продаже вещей и делиться рецептами блюд.
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