Посольство России не приносило извинений за инцидент в небе над Южной Кореей
Российская сторона не извинялась перед Южной Кореей за недоразумение в небе над Японским морем. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Республике Корея Дмитрий Банников.
— Российская сторона официальных извинений не приносила, — заявил дипломат в интервью «Интерфаксу».
Ранее представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что Россия «выразила глубокое сожаление» по поводу инцидента, произошедшего 23 июля. Речь идет о том, что бомбардировщики ВКС РФ якобы дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи. В ответ на это поднятые в воздух истребители открыли предупредительный огонь по российским самолетам.
В Минобороны России опровергли сообщения об обстреле российских бомбардировщиков, а действия южнокорейских истребителей расценили как непрофессиональные.
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