Обвиняемый в убийстве мальчика под Курском предстанет перед судом

Житель Железногорска, обвиняемый в убийстве семилетнего школьника и педофилии, предстанет перед судом. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курской области.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — заявило следствие.

Мальчик пропал в Железногорске в октябре 2018 года по дороге из школы. По данным следствия, он зашел с одноклассником в магазин, где они купили сухарики и печенье. После того, как дети все съели, они разошлись. После о судьбе ребенка было ничего неизвестно. Его поисками занимались более трех тысяч человек, среди которых были волонтеры из шести регионов.

По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний Виталий Пащевский, сосед семьи мальчика по подъезду. По данным Следственного комитета, мужчина заманил ребенка к себе в квартиру, где совершил в его отношении насильственные действия сексуального характера. После Пащевский убил школьника и отвез его тело в село за 20 километров от Железногорска и спрятал за своим дачным участком.

Позже подозреваемого обвинили еще в шести преступлениях, которые включают распространение в Сети порнографическими материалов с несовершеннолетними, пишет РИА Новости.

Читайте также: Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян на три месяца