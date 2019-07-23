Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян на три месяца
Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян запрет определенных действий на три месяца до 28 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Меру пресечения продлили всем трем девушкам Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца Михаила. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что следствие по делу сестер Хачатурян завершилось. 14 июня девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы. Младшей (Марии) — до десяти лет. Она пройдет дополнительное обследование.
Суд признал их виновными по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». При этом во внимание принималось то, что отец подвергал своих дочерей — в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь — насилию.
Некоторое время спустя СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян Михаила.
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