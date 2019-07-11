СК возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в его убийстве. Соответствующую информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает ТАСС.
— По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера), — сообщил собеседник агентства.
Согласно предоставленной информации, следственная группа СК РФ выделила материалы в отношении Михаила Хачатуряна в отдельное производство.
Напомним, что следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершилось. 14 июня следователи предъявили девушкам обвинение в окончательной редакции. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы. Младшей — до десяти лет. Она пройдет дополнительное обследование.
Суд признал их виновными по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». При этом во внимание принималось то, что отец подвергал своих дочерей — в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь — насилию.
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