Несколько трамваев задерживаются при движении в сторону метро «Авиамоторная»
Трамваи № 32, 43 и 46, следующие в сторону станции метро «Авиамоторная», задерживаются. Это связано с дорожно-транспортным происшествием на пересечении Семеновского проезда и Буденного проспекта. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице ГУП «Мосгортранс» в сети Twitter.
— От метро «Семеновская» к «Авиамоторной» трамваи едут в объезд — через проспект Буденного и шоссе Энтузиастов, — указано в тексте сообщения.
Из-за ДТП на пересечении проспекта Будённого и Семёновского проезда задерживаются трамваи № 32, 43, 46 в сторону метро «Авиамоторная».
От метро «Семёновская» к «Авиамоторной» трамваи едут в объезд – через проспект Будённого и шоссе Энтузиастов. Будьте внимательны.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 24 июля 2019 г.
Пассажиров призвали быть внимательнее в связи с временными изменениями маршрутов движения транспорта.
Читайте также: Маршруты электричек из Москвы в Дубну временно сократят