Советник Эрдогана опроверг информацию о смерти президента Турции
• 18:41 • 24 июля 2019
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Тайип Эрдоган находится в отпуске
Фото: Официальный сайт президента России
Советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, глава государства находится в отпуске. Отсутствие президента является причиной подобного рода спекуляций, сообщает РИА Новости.
Ясин Актай считает, что к распространению ложной информации причастны арабские СМИ. Информация появилась в местных Telegram-каналах.
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