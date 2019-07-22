Гендиректор Ростеха назвал Турцию одним из ключевых партнеров России
Между Россией и Турцией идут переговоры о совместном производстве комплектующих для зенитно-ракетных систем С-400. Лицензионное производство деталей будет расположено на территории Турции, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Кроме того, российско-турецкое сотрудничество в области оборонительных систем может выйти за рамки поставок С-400. Турция заинтересована в приобретении и других российских систем ПВО разной дальности и новейших боевых модулей. Об этом Чемезов сообщил в интервью агентству «Анадолу».
Он также назвал Турцию одним из ключевых партнеров России.
— Уровень двусторонних отношений, в том числе в сфере промышленности, растет. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары демонстрирует положительную динамику, — сказал Чемезов.
Поставки ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля и вызвали обеспокоенность министерства обороны США. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал соглашение о поставках важнейшим в современной истории Турции.
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