Владимир Путин и Сергей Собянин встретились с Наталией Солженицыной

Встреча прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Пользуясь случаем, президент страны лично еще раз поздравил Наталию Солженицыну с 80-летием. Свой юбилей она отметила в понедельник, 22 июля.

— Хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете сегодня, за все, что вы делали раньше, — обратился Владимир Путин к Солженицыной.

Наталия Дмитриевна всегда и во всем поддерживала Александра Солженицына, была рядом с ним в самые тяжелые годы его жизни. А после смерти писателя сделала все, чтобы сохранить светлую память о муже.

Вот уже 45 лет она возглавляет Русский благотворительный фонд Александра Солженицына. Фонд стал соучредителем Дома русского зарубежья в Москве, где в мае открылся Музей русского зарубежья. В свое время Солженицыны передали в дар Дому 750 уникальных исторических материалов, которые Наталия Дмитриевна и Александр Исаевич собрали в годы собственной эмиграции. Президент осмотрел основную экспозицию музея и оставил отзыв в «Книге пожеланий».

Были сегодня с Президентом в Музее русского зарубежья, который мы построили по его поручению. Наталия Дмитриевна Солженицына, у которой на днях был юбилей, провела нас по экспозиции. Это первый в России музейный проект об истории русской эмиграции. pic.twitter.com/YpwGSebYbi— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 июля 2019 г.

— Жизнь российской эмиграции всегда была неразрывно связана с духовностью. И в этом, я считаю, ее главная особенность, — сказал Владимир Путин, поблагодарив Солженицыну за работу по сохранению культурного и исторического наследия ее мужа и других выдающихся личностей, которые оказались в вынужденной эмиграции. — Получилось замечательное, интересное и поучительное для современников музейное пространство о жизни русской эмиграции.

В музее Путин увидел различные предметы повседневного быта эмигрантов, включая одежду. Кроме того, главе государства показали ордена российских эмигрантов-офицеров, которые в прошлом году ему передал в дар президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, приезжавший в Россию с визитом во время чемпионата мира по футболу, а также ковер с портретом Александра Солженицына. Это подарок вдове писателя от народного художника СССР и России Таира Салахова. Особое внимание Владимира Путина привлекло постановление российского центрального исполнительного комитета и совета народных комиссаров, в котором перечислялись категории лиц, лишенные российского гражданства.

— 10 миллионов человек оказались за рубежами России после распада Российской империи, после Первой мировой войны. А после распада Советского Союза — 25 миллионов человек, — продолжил президент. — Это же конкретные люди, их судьбы. Мы никогда не должны забывать, что было причиной этого непростого периода, и сделать все для того, чтобы ничего подобного не повторялось.

Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Русского общественного фонда А. Солженицына Наталия Солженицына (слева направо) во время посещения Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына Фото: Михаил Метцель/ИТАР-ТАСС

Новое здание Дома русского зарубежья с помещениями под музей построено по решению Владимира Путина. В нем также расположены архив, библиотека, научно-исследовательский, информационно-издательский и культурно-просветительский центры.

— Когда страна шла к тем тяжелейшим испытаниям, никто не думал, что это может случиться, но когда это случается — уже поздно, — подчеркнул Путин. — Очень многое становится утраченным, и очень многое из того утраченного действительно невозвратно.

Постоянная экспозиция Музея русского зарубежья занимает два из четырех этажей здания Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. На выставке представлено более трех тысяч подлинных предметов, которые эмигранты «первой волны» или их потомки передали в дар Дому русского зарубежья. Как рассказал директор учреждения Виктор Москвин, в музее хранятся вещи, присланные из разных государств, в том числе из Японии, США, Австралии, стран Латинской Америки и Азии.

Все экспонаты музея соответствуют двум центральным темам: «В изгнании: первая волна русской эмиграции» и «В послании: русская эмиграция — миру». Среди них — рисунки будущего императора Александра II, фрагмент вязаного пледа, которым укрывался цесаревич Алексей, и другие вещи. Отдельная витрина посвящена работе писателя Александра Солженицына. Принимая высокопоставленных гостей, Наталия Дмитриевна рассказала им о том, как Солженицын создавал в эмиграции «Красное колесо» — многотомный труд о России 1914–1917 годов.

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