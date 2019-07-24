Новый комплекс Высшей школы экономики ввели в эксплуатацию
• 19:22 • 24 июля 2019
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На объектах были проведены работы по реконструкции наружных инженерно-технических сетей
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В центре столицы на Покровском бульваре был введен в эксплуатацию комплекс учебно-административных зданий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
— Возведены новые корпуса, отреставрированы и приспособлены к современному использованию существующие здания, — указано в сообщении.
На объектах были проведены работы по реконструкции наружных инженерно-технических сетей.
Сообщается, что работы по возведению новых зданий были проведены за счет средств из федерального бюджета под контролем Ростехнадзора, передает РИАМО.
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