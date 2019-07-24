Тина Канделаки рассказала о своем новом скандальном проекте

Известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки начала работу над новым проектом. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у нее подробности грядущего телесериала.

— Это многосерийная драма. Она поведает о глубоких и искренних чувствах актера и актрисы из порнофильмов. В современном мире Золушка не обязана быть родом исключительно из деревни или провинциалкой, проживающей в отдаленном регионе. Она вполне может жить в мегаполисе, иметь обычную работу и ездить, как миллионы других людей, на метро. Золушка сегодня в действительности может существовать не только в виде ролевой модели, которую нам предлагают федеральные каналы. Золушки разные. Золушка может играть в порно, — рассказала Тина Канделаки.

По словам телеведущей, новый проект в первую очередь рассказывает о том, что героиня, несмотря на свою необычную профессию, во многом похожа на обычных людей: она так же хочет быть счастливой, так же любит и страдает. При этом она своими душевными качествами может превзойти тех, кто не сталкивался с различными жизненными трудностями.

Тина Канделаки подчеркнула, что никто не имеет права говорить о том, что он лучше, и презирать других, основываясь на их расовых, национальных или религиозных признаках.

Трейлер нового сериала, спродюсированного известной телеведущей, ранее появился на одном из российских сервисов. Главную роль в нем исполнит 23-летняя актриса Аглая Тарасова. Премьера проекта намечена на февраль 2020 года, точная дата релиза на данный момент неизвестна.

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