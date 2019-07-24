Тиль Швайгер сравнил министра обороны Германии с Сергеем Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр с Сергеем Шойгу.
Он опубликовал на своей странице в Instagram пост с фотографиями министров немецкого, российского и американского оборонных ведомств. Тиль Швайгер использовал обычные изображения Сергея Шойгу и Марка Эспера, а Аннегрет Крамп-Карренбауэр изобразил в виде уборщицы.
Актера обвинили в некорректной публикации. Тиль Швайгер рассказал журналистам Bild, что нашел этот мем в Интернете.
— Он показался мне смешным. Картинка говорит сама за себя, — рассказал Тиль Швайгер.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила на этом посту Урсулу фон дер Ляйен, которая стала новым председателем Еврокомиссии. Новый министр принесла присягу.
Читайте также: Квентин Тарантино лично представит свой новый фильм в Москве