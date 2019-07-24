Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Детского Черкизовского парка
На территории Детского Черкизовского парка проходят масштабные работы по благоустройству. Об этом на своей официальной странице в Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сделали детские площадки, кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком, отремонтировали регбийное поле, — написал глава города в социальной сети.
В Детском Черкизовском парке идет масштабное благоустройство. Сделали детские площадки, кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком, отремонтировали регбийное поле. Будет еще универсальная площадка для игр с мячом и большая зона для воркаута. pic.twitter.com/g59xtj5Ugv— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 июля 2019 г.
По словам Сергея Собянина, в ходе проводимых работ на территории парка появится также большая зона для воркаута и универсальная площадка для игр с мячом.
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