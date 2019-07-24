Джонсон сделал первые назначения на посту премьер-министра
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил главой МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба. Об этом сообщает SkyNews.
По данным источника, главой МВД назначена Прити Пател. Бывший министр внутренних дел Саджид Джавид назначен главой Минфина.
Главой Минобороны назначен Бен Уоллес. Министр по делам Brexit Стивен Баркли сохранил свой пост.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин прокомментировал первую речь Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании.
— Все, что он сделал сегодня, — лишь предложил кучу блефа о реализации Brexit к концу октября, — рассказал он.
Джереми Корбин подтвердил, что планирует объявить вотум недоверия Борису Джонсону и организовать новые всеобщие выборы.
Напомним, что Борис Джонсон избран главой британского парламента 24 июля. Он сменил на этом посту Терезу Мэй, которая едва не расплакалась во время своего прощального выступления. Она поблагодарила британский народ за поддержку.
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