СК начал проверку информации об инциденте с девушкой-инвалидом в столичном ТЦ
Следственный комитет начал проверку информации об инциденте, произошедшем с девушкой-инвалидом в одном из столичных торговых центров. Об этом сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.
— В сюжете одного из телеканалов показали видеозапись, где сотрудники центра, применяя физическую силу, удалили из помещения торгового центра девушку. Также в сюжете указывается, что девушка может являться человеком с ограниченными возможностями, — рассказала она.
В ходе организованной доследственной проверки сотрудники правоохранительных органов изучат факты, изложенные в сюжете. Также будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, передает агентство городских новостей «Москва».
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