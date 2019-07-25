Депутат предложил сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах
Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, в котором предложил сделать полностью бесплатным получение высшего образования в пограничных регионах.
По мнению Чернышова, «повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях».
Поскольку велика вероятность, что по окончании учебы выпускники останутся в этом же регионе, можно будет побороться с оттоком рабочей силы, указывает депутат.
Чернышов считает, чтобы усилить воздействие на русскоязычных иностранцев и наших соотечественников, живущих за рубежом, можно включить их в число получателей бесплатного высшего образования, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Чернышов попросил Котюкова увеличить число бюджетных мест в вузах на 25 процентов.
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