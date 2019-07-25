Выдача кредитов наличными в России увеличилась до 2,2 триллиона рублей
Объединенное кредитное бюро подготовило отчет, согласно которому в России выросла популярность кредитов в форме наличных средств.
За первое полугодие текущего года россиянам выдали 2,2 триллиона рублей наличными — это на четверть превышает показатель первых шести месяцев 2018 года. При этом объем всех потребительских займов вырос лишь на 11 процентов.
Представители банков подтвердили высокий спрос населения на кредиты в форме наличных средств. Директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин пояснил, что это удовлетворяет множество потребностей «здесь и сейчас», а зампред правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина уточнила, что дело также в простоте оформления, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете выдаче микрофинансовым организациям (МФО) кредитов под залог жилья.
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