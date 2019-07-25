Рособрнадзор разъяснил правила заключения договора на платное обучение
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова рассказала, на что следует обращать внимание при заключении договора на платное обучение в высшем учебном заведении.
По словам эксперта, предоставляющая услугу сторона вправе провести индексацию стоимости по уровню инфляции, но не более того — в отсутствие в договоре пункта, разрешающего пересматривать ценовые параметры, вуз не может это делать без согласия учащегося.
С другой стороны, если в договоре сказано, что вуз может индексировать стоимость, в соответствии с правилами, установленным в приказе, это правомерно, цитирует Наумову РИА Новости.
Ранее заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, в котором предложил сделать полностью бесплатным получение высшего образования в пограничных регионах.
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