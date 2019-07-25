Москва уступила пальму первенства по среднему чеку за смартфон
Москва оказалась не лидером в рейтинге регионов по величине среднего чека на покупку смартфона — это подтверждают данные сотовых операторов и ретейлеров гаджетов.
В среднем по стране показатель составил 16,2 тысячи рублей – это на 6,1 процента превышает уровень 2018 года.
Как оказалось, в первом полугодии 2019 года больше всего на приобретение смартфона тратили жители Магаданской области, Чукотки и Чеченской Республики (23,7 тысячи рублей, 22,9 тысячи рублей и 20,5 тысячи рублей соответственно).
Как объясняют эксперты, подобные результаты объясняются статусностью: на Дальнем Востоке дорогой гаджет –– способ отличаться от пользователей дешевых китайских смартфонов, а на Кавказе также важна стоимость покупки.
Влияет на размер трат на смартфоны и уровень доходов населения в регионе, пишут «Известия».
Тем временем профильные ассоциации — банки России (АБР) и российские банки (АРБ) предложили запретить банковским служащим пользоваться смартфонами на работе, чтобы защитить от утечек данные клиентов.
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