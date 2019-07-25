Четверг 25 июля , 07:07
Легкий Дождь + 17 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Звезды

Александр Скляр: Я ни разу не пожалел, что бросил государственную службу

Олег Сыров
• 07:15 • 25 июля 2019
У меня есть только моя музыка. Никаких «запасных аэродромов» нет
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
У меня есть только моя музыка. Никаких «запасных аэродромов» нет
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с известным музыкантом, композитором, поэтом и актером Александром Скляром. Отец Александра изначально был против его занятий музыкой, но именно из уважению к своему родителю лидер группы «Ва-БанкЪ» всегда пишет возле своего имени букву «Ф». Заслуженный артист Российской Федерации рассказал «Вечерней Москве», почему он бросил государственную службу, с какой целью ездил на Донбасс и как ему работалось в паре с Пелевиным.

— Александр, вы производите впечатление энергичного спортивного человека. Как у вас обстоят дела со спортом?

— Когда-то давно я увлекался горным слаломом и другими видами спорта. Сегодня мои тренировки ограничиваются хождением в бассейн. Я занимаюсь плаванием долгие годы. Когда-то я возглавлял движение «Учитесь плавать», агитировал массы за ведение здорового образа жизни, но все это кануло в Лету, это уже просто история. Даже за ЗОЖ не агитирую —нет доступа к СМИ, я не веду радиопередачи, посему никакой пропаганды нет, и уже давно.

— Вы закончили МГИМО и даже работали дипломатом, несколько лет пребывали в Северной Корее, жили в портовом городе Чхонджин. Какие у Вас воспоминания об этом периоде?

— Это годы юности. Я очень тепло вспоминаю это время. По крупному счету, все было хорошо. Я мог уделять много времени занятиям гитарой, начал сочинять свои первые песни. Хорошие впечатления сохранил на всю жизнь, но это было давно, и я редко думаю про те годы. Целиком и полностью живу в нынешнем времени, здесь и сейчас. Это была юность, она безвозвратно прошла. Хотя, с нами навсегда остается абсолютно все, что было.

— Говорят, что вас вернули в СССР и вынудили уйти с дипломатической службы после доноса. Вы, якобы, пели под гитару белогвардейские романсы?

— Это чистой воды легенда. Я проявил большую активность, чтобы уехать из Кореи пораньше. Мне это в итоге удалось. Вернувшись на родину, стал активно предпринимать шаги, чтобы уйти с государственной службы, уволился, отдался любимому делу — музыке, и ни разу, никогда не пожалел об этом шаге.

Александр Скляр: Надеюсь, к Новому году мы представим на суд публики новый альбом. Названия рабочего у него нет, я никогда с этим делом не спешу Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Вы приняли участие в написании серии детских книг «Петрович и Патапум». Расскажите о них.

— Говорят, сюжет немножко напоминает историю о Чебурашке и роман "Властелин Колец". Возник замысел написать книжки для маленьких детей, что-нибудь позитивное. Моему сыну Пете было пять лет. А русских книг на сказочную тематику в начале девяностых на отечественном рынке почти не было. Мы с моим приятелем Романом Канушкиным решили по мере сил и возможностей заполнить эту пустующую «лагуну». Получилось пять книг. Это был интересный опыт. Хотя… С тех пор на рынке уже много сказок и книг-фэнтези, и как отечественных авторов, так и переводных. Маленьким жителям нашей страны есть что почитать кроме «Петровича и Патапума». Если сегодня хоть один мальчик или девочка прочитают эти книжки, или же им вслух прочитают папа и мама, я буду рад - значит мы работали не напрасно.

— Вашему сыну уже 33. Скажите, у него уже есть дети?

— Пока нет. Хотя, наверное, пора. Но я еще не дедушка. Писать продолжение детских книг у меня в планах нет. Может быть, когда родится еще один маленький Скляр, то вернусь к своим героям. Ведь я их люблю до сих пор! И маленького мальчика Петровича, и его сказочного друга Патапума я с большой теплотой вспоминаю…

— День рождения вашего сына и группы «Ва-Банкъ» 4 марта. Это совпадение?

— Так действительно получилось. В день, когда родился Петя, образовался первый состав группы «Ва-Банкъ». Я стал «дважды папой» - творчески или физически.

— Откуда взялось такое название у группы?

— Незадолго до событий, о которых мы с вами сейчас говорим, вышел замечательный музыкальный фильм польского производства под названием «Ва-Банк». Он до сих пор остается одним из моих самых любимых фильмов этого жанра. Конечно, он повлиял на выбор названия. Уж больно симпатичный там главный персонаж, хорошая музыка. Этот фильм оказал влияние и на мое творчество. Да и сам сюжет картины не просто «драйвовый». Герой  — человек, который верен своему слову, дорожит дружбой и ради близких готов на многое. Это прекрасно!

Александр Скляр: Пока что я все силы сосредоточил на то, чтобы писать новые песни Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Вы выступали в Польше? Как вашу группу принимали в Европе?

— Наша первая гастроль была в Варшаве. Мы участвовали в трехдневном музыкальном фестивале. Это были первые сильные впечатления от большого зарубежного фестиваля. Иностранцы вообще проявляли большой интерес к русским, к нашей музыке. При этом в те времена они были настроены к нам доброжелательно, и я вспоминаю поездки с теплым чувством.

— Как-то вы сказали, одна из бед России — воровство. И это надо пресекать. Вы сторонник жестких мер?

— Коррупция — одна из самых важных и насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Я сторонник решительных мер. Считаю, что необходимо ввести самые жесткие наказания для коррупционеров. Прежде всего — конфискацию имущества и у осужденного и у его ближайших родственников, на которых он оформил украденное. Семья должна знать, что вора посадят в тюрьму, а они станут нищими. Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин несколько раз озвучивал это предложение, но разумный проект встречает сопротивление. Я считаю: те, кто противодействует введению этого закона, боятся, что сами рано или поздно окажутся за решеткой, и потеряют все что украли. Тем самым эти люди расписываются в том, что они — воры.

— В 1999 году вы выпустили альбом «Нижняя Тундра», потом озвучили роман «Чапаев и Пустота». Вы знакомы с Виктором Пелевиным?

— Мы общались с Виктором. Пелевин специально для этого проекта написал рассказ «Нижняя Тундра». Мы сделали саундтрек. Потом все выпустили «в одном флаконе». После исполнения работ мы разошлись. Виктор весьма закрытый человек, он отправился в свое одинокое плавание, мы отправились в свое. Но когда мне предложили несколько лет спустя озвучить «Чапаев и Пустота», я откликнулся с удовольствием. Но, к сожалению, отзыва от автора никакого не получил. До сих пор не знаю, понравилось ли то, как я озвучил роман, Виктору. Мне работа понравилась, меня она увлекла. По-моему и альбом и аудио-книга получились хорошие.

Больше всего я люблю уехать к себе на дачу в Подмосковье. Купавна — моя малая Родина, Там я люблю спокойно подумать, рассказал Александр Скляр Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Вы написали песню, которую посвятили событиям на Донбассе — «Миллионы». Вы общались с Захаром Прилепиным, возили в Донецк и Луганск «гуманитарку». Зачем это вам?

— Тот, кто хоть раз побывал на Донбассе в 2014 — 2015 годах знает, остаться «нейтральным» к тому, что там творилось, было невозможно. Я хотел увидеть своими глазами, что происходит на Донбассе, я полностью встал на сторону Новороссии и выступил за народ, который желает свободы. Это было совершенно естественно. Артист должен не просто писать, а соприкасаться с жизнью. Я ездил туда несколько раз, в последний раз прошел по Донецку в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2018 года вместе с Александром Захарченко. Потом мы отыграли концерт в парке. Александр Владимирович был открытый, сильный харизматичный человек, беззаветно преданный народу и новообразованной республике. Как-то мы с ним попали под обстрел. Это было в год Сергея Прокофьева. Александр Владимирович сказал: «Вы приехали в год Прокофьева, вы завершили своим выступлением концерт в честь Прокофьева. Давайте я покажу вам аэропорт, он носит имя этого великого композитора!» И мы поехали. Я увидел то, во что превратился некогда большой современный аэропорт. Это отзывается болью в сердце каждого нормального человека.

— В 2014 году вы издали книгу «В поисках Эльдорадо». Порадуете ли вы поклонников вашего таланта в ближайшее время какими-нибудь новыми произведениями?

— Я думаю, в ближайшее время этого не случится. Я пишу медленно. Лучшие свои вещи я отдал для книги. Мемуары я пока не продолжаю. Не могу писать в стол. Надо знать, что это кто-то прочтет, нужен интерес какого-нибудь издателя. Пока что все силы сосредоточил на том, чтобы писать новые песни и на наших концертах. Ведь я музыкант. Если заинтересованное издательство сделает предложение, то откликнусь. Есть, что рассказать и я готов поделиться этим с людьми.

— На днях вы снова улетаете с концертной программой на Дальний Восток. Вы часто там бываете?

— Мне нравится Дальний Восток! Я с огромным удовольствием там бываю. И хотел бы бывать чаще. У нас запланирована поездка в порт Ванино. Там были замечательные гастроли и встречи с местными жителями, вот едем опять, готовим новую программу. Дальний Восток всегда воспринимаю с большим энтузиазмом.

— С кем дружите?

— Сегодня  был в студии Гарика Сукачева. Мы слушали его новый альбом, делились мыслями, не предназначенными для широкой публики. Думаю это можно назвать дружбой. Несколько дней назад мне звонил Дима Харатьян, приглашал принять участие в юбилейном концерте - в феврале следующего года, в Кремлевском дворце. Такое доверие – тоже дружба. Я, конечно, сделаю все чтобы его не подвести. У меня есть близкий друг, его зовут Вячеслав, с ним дружу с первого класса, мы учились в школе. Он никак не связан с музыкой, но это - настоящая мужская дружба.

Александр Скляр: Артист должен не просто писать, а соприкасаться с жизнью Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Как вы проводите свое свободное время?

— Больше всего я люблю уехать к себе на дачу в Подмосковье. Купавна — моя малая Родина, Там спокойно думать, я «созерцаю жизнь», иногда что-то сочиняю.

— Ведете ли вы помимо музыкальной деятельности какой-либо бизнес?

— Увы, ни бензоколонки ни ресторана у меня нет. У меня есть только моя музыка. Никаких «запасных аэродромов» нет. Если ко мне придет человек, который предложит совместный проект, то буду рад.  Мы обсудим предложение, только занятие должно быть близким к творчеству, музыкальной линии — организация студии звукозаписи, например, или продюсерского центра. Я не коммерсант, я творческий человек. Не могу и не хочу торговать пивом.

— Как скоро Вы выпустите очередной музыкальный сборник?

— Работа потихоньку ведется. Мы пишем. Я надеюсь, к Новому году представим на суд публики новый альбом. Названия рабочего у него нет, никогда с этим делом не спешу. Главное  – создать, название придет само.

— Что такое счастье?

— Счастье — это заниматься любимым делом.

— О чем Вы мечтаете?

— Чтобы у моей семьи было достойное существование. Хотя бы пока я хожу по этой грешной земле.

— Несколько слов для читателей «Вечерней Москвы»

— Я очень дорожу своей публикой. Уверен, что среди читателей «Вечерки» есть люди, которые с уважением относятся ко мне как к творческому человеку. Постараюсь их не разочаровать. Желаю всем здоровья, удачи, успехов, а главное — любви!

Читайте также: Гоша Куценко: Я на старости лет хочу двинуться в хип-хоп

У меня есть только моя музыка. Никаких «запасных аэродромов» нет
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Москва уступила пальму первенства по среднему чеку за смартфон
06:5925 июля 2019
Общество
Рособрнадзор разъяснил правила заключения договора на платное обучение
06:3725 июля 2019
Образование
Гроза и сильный ветер ждут москвичей 25 июля
06:2225 июля 2019
Город
Россияне попросили Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
05:5825 июля 2019
Общество
Аналитики предупредили о подорожании канцелярского набора школьника
05:3425 июля 2019
Товары
Робот «Федор» получил эмблему по фреске Микеланджело
05:2125 июля 2019
Технологии
Спасатели назвали правила выживания в лесу
04:5925 июля 2019
Общество
Психологи обосновали пользу работы в сезон летних отпусков
04:4025 июля 2019
Общество
Расписание электричек Ленинградского направления изменят в августе
04:1825 июля 2019
Транспорт
Росгидромет нашел способ вдвое повысить точность прогнозов погоды
04:0025 июля 2019
Технологии
Татьяна Васильева попала в базу данных «Миротворца»
03:4625 июля 2019
Внешняя политика
Популярность кредитов в форме наличных в России резко выросла
03:1125 июля 2019
Финансы
Депутат предложил сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах
02:4625 июля 2019
Образование
Названы лучшие горные курорты России и СНГ для летнего отдыха
01:5925 июля 2019
Туризм
Москва возглавила рейтинг самых цветочных городов России
01:0525 июля 2019
Туризм
Спецпрокурор США обвинил Россию в федеральном преступлении
00:4525 июля 2019
Внешняя политика
Онкологи нашли связь между употреблением рыбы и защитой от рака
23:5924 июля 2019
Здоровье
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
23:3724 июля 2019
Транспорт
Татьяна Голикова оценила интерес школьников к рабочим профессиям
23:2024 июля 2019
Рынок труда
Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России
22:5424 июля 2019
Внешняя политика
Дети от шести лет смогут посещать Останкинскую башню
22:4624 июля 2019
Город
СК начал проверку информации об инциденте с девушкой-инвалидом в столичном ТЦ
22:2524 июля 2019
Происшествия
Джонсон сделал первые назначения на посту премьер-министра
22:0224 июля 2019
В мире
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Детского Черкизовского парка
21:4924 июля 2019
Город
Копию элитного автомобиля из конструктора показали москвичам
21:4124 июля 2019
Город
Лекции для родственников пациентов центра патологии речи пройдут в Москве 25 июля
21:2824 июля 2019
Город
Трамп раскритиковал выступление Мюллера в Конгрессе США
21:0024 июля 2019
В мире
Тина Канделаки рассказала о своем новом скандальном проекте
20:5624 июля 2019
Звезды
Умер актер Рутгер Хауэр
20:4224 июля 2019
Звезды
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве выросло до 91 человека
20:2924 июля 2019
Происшествия
Семейный фестиваль пройдет в Москве 27 и 28 июля
20:1824 июля 2019
Город
Движение ограничат из-за проведения заезда ретроавтомобилей в Москве
19:5824 июля 2019
Город
Путин поздравил с назначением нового премьер-министра Великобритании
19:5724 июля 2019
Внешняя политика
Столичные реставраторы восстановят шедевр конструктивизма к концу года
19:5124 июля 2019
Город
Бюро расследований Украины отказалось перенести допрос Порошенко
19:4024 июля 2019
В мире
Москвичам рассказали, как добраться до самых грибных мест
19:3324 июля 2019
Город
Школьники смогут проверить свои знания с помощью МЭШ
19:2524 июля 2019
Дети
Новый комплекс Высшей школы экономики ввели в эксплуатацию
19:2224 июля 2019
Город
Поклонская рассказала, как сделать Россию «модной» для путешествий
19:2224 июля 2019
Внутренняя политика
Владимир Путин и Сергей Собянин встретились с Наталией Солженицыной
19:1424 июля 2019
Город
Мужчина напал на 57-летнюю пассажирку московского метро
19:1024 июля 2019
Происшествия
Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу
19:0924 июля 2019
Происшествия
Сквер на улице Кулакова благоустроят в рамках программы «Мой район»
19:0324 июля 2019
Город
Советник Эрдогана опроверг информацию о смерти президента Турции
18:4124 июля 2019
В мире
Минтруд допустит женщин к ранее запрещенным для них профессиям
18:4124 июля 2019
Общество
Движение трамваев в сторону метро «Авиамоторная» восстановлено после ДТП
18:2824 июля 2019
Происшествия
РПЦ предложили отслеживать деятельность отечественных художников
18:2324 июля 2019
Культура
Названы самые эффективные депутаты Госдумы
18:2024 июля 2019
Общество
Сергей Собянин утвердил проект планировки нового квартала Москвы
18:1824 июля 2019
Город
Петр Бирюков: Пожелания москвичей — основной ориентир
18:1624 июля 2019
Город
Президента Франции раскритиковали за фото в соцсетях
18:1624 июля 2019
В мире
Несколько трамваев задерживаются при движении в сторону метро «Авиамоторная»
18:0824 июля 2019
Город
Глава Харькова назвал Саакашвили «некультурным» и «немного дурковатым»
18:0624 июля 2019
В мире
Амурского тигра в Московском зоопарке порадуют игрушками и лакомствами
17:5724 июля 2019
Город
Ученый-генетик объяснила существование патологических лжецов
17:5224 июля 2019
Общество
Исследование: молодежь приобрела почти половину новых квартир в Москве
17:4724 июля 2019
Город
Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании
17:4524 июля 2019
В мире
Международная ассоциация аэропортов поддержала идею о комнатах для курения
17:3424 июля 2019
Общество
Минкультуры обсудит, какие Винни Пухи нужны российским зрителям
17:3224 июля 2019
Культура
Обвиняемый в убийстве мальчика под Курском предстанет перед судом
17:3124 июля 2019
Происшествия
Метеоролог исключил возможность выпадения снега в Москве на выходных
17:3124 июля 2019
Город
Авиакомпания ответила на жалобу россиянки в комментариях к посту Леди Гаги
17:3124 июля 2019
Общество
Тереза Мэй едва сдержала слезы во время прощальной речи
17:2224 июля 2019
В мире
Столичных водителей попросили не парковать машины под деревьями в грозу
17:1324 июля 2019
Город
Несколько британских министров покинули свои посты
17:0924 июля 2019
В мире
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
16:5424 июля 2019
Внешняя политика
Музей Рерихов в столице с момента открытия посетили более 25 тысяч человек
16:5024 июля 2019
Город
Вокзалы Москвы представят лучшие работы фотоконкурса «Вода России»
16:4424 июля 2019
Культура
Москвичам расскажут, как приобрести машино-место у города
16:3924 июля 2019
Город
Трампу могут предъявить уголовные обвинения после ухода с поста президента
16:3724 июля 2019
В мире
Стартовал прием заявок на участие в электронном голосовании
16:3624 июля 2019
Город
Москвичей пригласили на бесплатную диагностику варикоза и катаракты
16:3224 июля 2019
Город
Транспортное движение ограничат на нескольких улицах Москвы
16:2824 июля 2019
Транспорт
Названа цена туристической аптечки в России
16:1724 июля 2019
Туризм
Содержание нефтепродуктов в Москве-реке снизилось вдвое за 10 лет
16:1024 июля 2019
Город
Милонов посоветовал Джонсону подобрать костюм по размеру и сменить прическу
16:0224 июля 2019
Внешняя политика
Достигнуты договоренности по возвращению украинских моряков на родину
15:5824 июля 2019
Внешняя политика
Более 12 миллионов туристов останавливались в Москве в 2018 году
15:5724 июля 2019
Город
Стало известно, когда в Россию доставят тело боксера Дадашева
15:4924 июля 2019
Происшествия
Установлены аттракционы «Деревни смурфиков» в парке «Остров мечты»
15:3924 июля 2019
Город
МИД заявил о необходимом перезаключении договоров с Лондоном в случае Брексита
15:3524 июля 2019
Внешняя политика
Синоптики рекомендовали москвичам достать теплую одежду из-за похолодания
15:1624 июля 2019
Город
МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных погодных условиях 24 июля
15:1624 июля 2019
Город
Представлен топ-10 иномарок зарубежной сборки в России
15:0824 июля 2019
Общество
Сергей Собянин назначил замруководителя департамента ЖКХ Москвы
15:0824 июля 2019
Город
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
14:5724 июля 2019
Общество
Шумовые полосы появятся на столичных магистралях
14:5524 июля 2019
Транспорт
Мальчик, переживший пожар в палаточном лагере, рассказал подробности трагедии
14:5424 июля 2019
Происшествия
Мать ребенка, посаженного на цепь, обратилась за помощью к родственникам
14:5424 июля 2019
Общество
Строительство Юго-Восточной хорды обойдет экологически опасные участки
14:3924 июля 2019
Город
Завершается строительство дороги Калужское шоссе — деревня Яковлево
14:1924 июля 2019
Город
Вдова Сергея Доренко показала, как развеяла его прах в Крыму
14:1624 июля 2019
Общество
Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва»
14:1124 июля 2019
В мире
Путепровод у ТПУ «Саларьево» планируют достроить до конца года
14:1124 июля 2019
Транспорт
Администрация Зеленского потребовала отставки мэра Киева Кличко
13:5824 июля 2019
В мире
Мужчину задержали за хищение икон из Троице-Сергиевой лавры
13:4824 июля 2019
Город
Посольство России не приносило извинений за инцидент в небе над Южной Кореей
13:4624 июля 2019
Внешняя политика
Движение ограничено в трех округах столицы в связи с ремонтом дорог
13:3324 июля 2019
Город
Нежилой дом довоенной постройки капитально отремонтируют
13:2924 июля 2019
Город
Госинспекция демонтировала незаконные объекты недвижимости на юго-западе Москвы
13:2824 июля 2019
Город
Сумма, которую Леонид Ярмольник должен выплатить ФСО, увеличилась в два раза
13:2024 июля 2019
Происшествия
Квентин Тарантино лично представит свой новый фильм в Москве
13:1024 июля 2019
Кино
Принят закон о запрете выдачи кредитов микрофинансовыми организациями под залог жилья
13:1024 июля 2019
Финансы
Госдума приняла закон о регулировании цен на бензин
13:1024 июля 2019
Экономика
Работница башкирского банка похитила 6,5 миллиона рублей и сбежала
13:0824 июля 2019
Происшествия
Более 40 главных улиц столицы оснастят системой экстренного оповещения
12:5724 июля 2019
Город
Игровой фестиваль «Киберион-2019» пройдет в Москве
12:4824 июля 2019
Город
Число детей, пострадавших при пожаре в Хабаровском крае, возросло до 8
12:4824 июля 2019
Происшествия
Водолазы проведут ревизию газопровода «Щукинский» на дне Москвы-реки
12:3524 июля 2019
Город
Эксперт назвал условие для нормализации двусторонних отношений России и Евросоюза
12:3424 июля 2019
Внешняя политика
День гамбургера отметят 27 июля в Парке Горького
12:2724 июля 2019
Город
Мосметрострой приступил к отделке платформы станции «Авиамоторная»
12:2524 июля 2019
Транспорт
Столичный врач предупредила о риске заражения гепатитом в студиях красоты
12:2524 июля 2019
Общество
Начальник отдела кадров рассказала, как исправить ошибку в трудовой книжке
12:1924 июля 2019
Рынок труда
Москвичку ограбила эстрасенс во время телефонного разговора на 250 000 рублей
12:1824 июля 2019
Город
Инспектор АМПП защищался при нападении владельца «Лексуса», закрывшего номера
12:1824 июля 2019
Происшествия
Православные храмы появятся на кладбищах Новой Москвы
12:0724 июля 2019
Религия
Еще 10 московских ЗАГСов будут регистрировать брак с иностранцем
12:0524 июля 2019
Город
Международный фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 23 августа по 1 сентября
11:5724 июля 2019
Город
ЦОДД отправил в префектуры более 150 адресов, где дорожные объекты закрыты деревьями
11:5424 июля 2019
Транспорт
Загрузить еще

Какой должна быть молодежная политика...

24 июля 14:39
Эфиры Вечерка-ТВ

Комплекс жалобщика: как с ним бороться...

«Мой социальный центр»: как меняется сфера социальных ус...

Как сохранить свое здоровье и защититься от мошенников...

Екатерина Рощина

Последний бой Максима Дадашева

Никита Миронов

Что погубило детей в лагере «Холдоми» ...

Ольга Кузьмина

В Москве Шариковы кошек душили

Ирина Алкснис

Великобритания. Борис Джонсон. Маски сброшены...

Игорь Воеводин

У общественного нездоровья есть лишь одна причина...

Виктория Федотова

Нам показали пример настоящего патриотизма...

Георгий Бовт

Партия Зеленского победила. Что это означает для России?...

Евгения Стогова

Статья УК РФ «Попытка спасения»

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER