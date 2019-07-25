Александр Скляр: Я ни разу не пожалел, что бросил государственную службу

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с известным музыкантом, композитором, поэтом и актером Александром Скляром. Отец Александра изначально был против его занятий музыкой, но именно из уважению к своему родителю лидер группы «Ва-БанкЪ» всегда пишет возле своего имени букву «Ф». Заслуженный артист Российской Федерации рассказал «Вечерней Москве», почему он бросил государственную службу, с какой целью ездил на Донбасс и как ему работалось в паре с Пелевиным.

— Александр, вы производите впечатление энергичного спортивного человека. Как у вас обстоят дела со спортом?

— Когда-то давно я увлекался горным слаломом и другими видами спорта. Сегодня мои тренировки ограничиваются хождением в бассейн. Я занимаюсь плаванием долгие годы. Когда-то я возглавлял движение «Учитесь плавать», агитировал массы за ведение здорового образа жизни, но все это кануло в Лету, это уже просто история. Даже за ЗОЖ не агитирую —нет доступа к СМИ, я не веду радиопередачи, посему никакой пропаганды нет, и уже давно.

— Вы закончили МГИМО и даже работали дипломатом, несколько лет пребывали в Северной Корее, жили в портовом городе Чхонджин. Какие у Вас воспоминания об этом периоде?

— Это годы юности. Я очень тепло вспоминаю это время. По крупному счету, все было хорошо. Я мог уделять много времени занятиям гитарой, начал сочинять свои первые песни. Хорошие впечатления сохранил на всю жизнь, но это было давно, и я редко думаю про те годы. Целиком и полностью живу в нынешнем времени, здесь и сейчас. Это была юность, она безвозвратно прошла. Хотя, с нами навсегда остается абсолютно все, что было.

— Говорят, что вас вернули в СССР и вынудили уйти с дипломатической службы после доноса. Вы, якобы, пели под гитару белогвардейские романсы?

— Это чистой воды легенда. Я проявил большую активность, чтобы уехать из Кореи пораньше. Мне это в итоге удалось. Вернувшись на родину, стал активно предпринимать шаги, чтобы уйти с государственной службы, уволился, отдался любимому делу — музыке, и ни разу, никогда не пожалел об этом шаге.

Александр Скляр: Надеюсь, к Новому году мы представим на суд публики новый альбом. Названия рабочего у него нет, я никогда с этим делом не спешу Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Вы приняли участие в написании серии детских книг «Петрович и Патапум». Расскажите о них.

— Говорят, сюжет немножко напоминает историю о Чебурашке и роман "Властелин Колец". Возник замысел написать книжки для маленьких детей, что-нибудь позитивное. Моему сыну Пете было пять лет. А русских книг на сказочную тематику в начале девяностых на отечественном рынке почти не было. Мы с моим приятелем Романом Канушкиным решили по мере сил и возможностей заполнить эту пустующую «лагуну». Получилось пять книг. Это был интересный опыт. Хотя… С тех пор на рынке уже много сказок и книг-фэнтези, и как отечественных авторов, так и переводных. Маленьким жителям нашей страны есть что почитать кроме «Петровича и Патапума». Если сегодня хоть один мальчик или девочка прочитают эти книжки, или же им вслух прочитают папа и мама, я буду рад - значит мы работали не напрасно.

— Вашему сыну уже 33. Скажите, у него уже есть дети?

— Пока нет. Хотя, наверное, пора. Но я еще не дедушка. Писать продолжение детских книг у меня в планах нет. Может быть, когда родится еще один маленький Скляр, то вернусь к своим героям. Ведь я их люблю до сих пор! И маленького мальчика Петровича, и его сказочного друга Патапума я с большой теплотой вспоминаю…

— День рождения вашего сына и группы «Ва-Банкъ» 4 марта. Это совпадение?

— Так действительно получилось. В день, когда родился Петя, образовался первый состав группы «Ва-Банкъ». Я стал «дважды папой» - творчески или физически.

— Откуда взялось такое название у группы?

— Незадолго до событий, о которых мы с вами сейчас говорим, вышел замечательный музыкальный фильм польского производства под названием «Ва-Банк». Он до сих пор остается одним из моих самых любимых фильмов этого жанра. Конечно, он повлиял на выбор названия. Уж больно симпатичный там главный персонаж, хорошая музыка. Этот фильм оказал влияние и на мое творчество. Да и сам сюжет картины не просто «драйвовый». Герой — человек, который верен своему слову, дорожит дружбой и ради близких готов на многое. Это прекрасно!

Александр Скляр: Пока что я все силы сосредоточил на то, чтобы писать новые песни Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Вы выступали в Польше? Как вашу группу принимали в Европе?

— Наша первая гастроль была в Варшаве. Мы участвовали в трехдневном музыкальном фестивале. Это были первые сильные впечатления от большого зарубежного фестиваля. Иностранцы вообще проявляли большой интерес к русским, к нашей музыке. При этом в те времена они были настроены к нам доброжелательно, и я вспоминаю поездки с теплым чувством.

— Как-то вы сказали, одна из бед России — воровство. И это надо пресекать. Вы сторонник жестких мер?

— Коррупция — одна из самых важных и насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Я сторонник решительных мер. Считаю, что необходимо ввести самые жесткие наказания для коррупционеров. Прежде всего — конфискацию имущества и у осужденного и у его ближайших родственников, на которых он оформил украденное. Семья должна знать, что вора посадят в тюрьму, а они станут нищими. Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин несколько раз озвучивал это предложение, но разумный проект встречает сопротивление. Я считаю: те, кто противодействует введению этого закона, боятся, что сами рано или поздно окажутся за решеткой, и потеряют все что украли. Тем самым эти люди расписываются в том, что они — воры.

— В 1999 году вы выпустили альбом «Нижняя Тундра», потом озвучили роман «Чапаев и Пустота». Вы знакомы с Виктором Пелевиным?

— Мы общались с Виктором. Пелевин специально для этого проекта написал рассказ «Нижняя Тундра». Мы сделали саундтрек. Потом все выпустили «в одном флаконе». После исполнения работ мы разошлись. Виктор весьма закрытый человек, он отправился в свое одинокое плавание, мы отправились в свое. Но когда мне предложили несколько лет спустя озвучить «Чапаев и Пустота», я откликнулся с удовольствием. Но, к сожалению, отзыва от автора никакого не получил. До сих пор не знаю, понравилось ли то, как я озвучил роман, Виктору. Мне работа понравилась, меня она увлекла. По-моему и альбом и аудио-книга получились хорошие.

Больше всего я люблю уехать к себе на дачу в Подмосковье. Купавна — моя малая Родина, Там я люблю спокойно подумать, рассказал Александр Скляр Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Вы написали песню, которую посвятили событиям на Донбассе — «Миллионы». Вы общались с Захаром Прилепиным, возили в Донецк и Луганск «гуманитарку». Зачем это вам?

— Тот, кто хоть раз побывал на Донбассе в 2014 — 2015 годах знает, остаться «нейтральным» к тому, что там творилось, было невозможно. Я хотел увидеть своими глазами, что происходит на Донбассе, я полностью встал на сторону Новороссии и выступил за народ, который желает свободы. Это было совершенно естественно. Артист должен не просто писать, а соприкасаться с жизнью. Я ездил туда несколько раз, в последний раз прошел по Донецку в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2018 года вместе с Александром Захарченко. Потом мы отыграли концерт в парке. Александр Владимирович был открытый, сильный харизматичный человек, беззаветно преданный народу и новообразованной республике. Как-то мы с ним попали под обстрел. Это было в год Сергея Прокофьева. Александр Владимирович сказал: «Вы приехали в год Прокофьева, вы завершили своим выступлением концерт в честь Прокофьева. Давайте я покажу вам аэропорт, он носит имя этого великого композитора!» И мы поехали. Я увидел то, во что превратился некогда большой современный аэропорт. Это отзывается болью в сердце каждого нормального человека.

— В 2014 году вы издали книгу «В поисках Эльдорадо». Порадуете ли вы поклонников вашего таланта в ближайшее время какими-нибудь новыми произведениями?

— Я думаю, в ближайшее время этого не случится. Я пишу медленно. Лучшие свои вещи я отдал для книги. Мемуары я пока не продолжаю. Не могу писать в стол. Надо знать, что это кто-то прочтет, нужен интерес какого-нибудь издателя. Пока что все силы сосредоточил на том, чтобы писать новые песни и на наших концертах. Ведь я музыкант. Если заинтересованное издательство сделает предложение, то откликнусь. Есть, что рассказать и я готов поделиться этим с людьми.

— На днях вы снова улетаете с концертной программой на Дальний Восток. Вы часто там бываете?

— Мне нравится Дальний Восток! Я с огромным удовольствием там бываю. И хотел бы бывать чаще. У нас запланирована поездка в порт Ванино. Там были замечательные гастроли и встречи с местными жителями, вот едем опять, готовим новую программу. Дальний Восток всегда воспринимаю с большим энтузиазмом.

— С кем дружите?

— Сегодня был в студии Гарика Сукачева. Мы слушали его новый альбом, делились мыслями, не предназначенными для широкой публики. Думаю это можно назвать дружбой. Несколько дней назад мне звонил Дима Харатьян, приглашал принять участие в юбилейном концерте - в феврале следующего года, в Кремлевском дворце. Такое доверие – тоже дружба. Я, конечно, сделаю все чтобы его не подвести. У меня есть близкий друг, его зовут Вячеслав, с ним дружу с первого класса, мы учились в школе. Он никак не связан с музыкой, но это - настоящая мужская дружба.

Александр Скляр: Артист должен не просто писать, а соприкасаться с жизнью Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Как вы проводите свое свободное время?

— Больше всего я люблю уехать к себе на дачу в Подмосковье. Купавна — моя малая Родина, Там спокойно думать, я «созерцаю жизнь», иногда что-то сочиняю.

— Ведете ли вы помимо музыкальной деятельности какой-либо бизнес?

— Увы, ни бензоколонки ни ресторана у меня нет. У меня есть только моя музыка. Никаких «запасных аэродромов» нет. Если ко мне придет человек, который предложит совместный проект, то буду рад. Мы обсудим предложение, только занятие должно быть близким к творчеству, музыкальной линии — организация студии звукозаписи, например, или продюсерского центра. Я не коммерсант, я творческий человек. Не могу и не хочу торговать пивом.

— Как скоро Вы выпустите очередной музыкальный сборник?

— Работа потихоньку ведется. Мы пишем. Я надеюсь, к Новому году представим на суд публики новый альбом. Названия рабочего у него нет, никогда с этим делом не спешу. Главное – создать, название придет само.

— Что такое счастье?

— Счастье — это заниматься любимым делом.

— О чем Вы мечтаете?

— Чтобы у моей семьи было достойное существование. Хотя бы пока я хожу по этой грешной земле.

— Несколько слов для читателей «Вечерней Москвы»

— Я очень дорожу своей публикой. Уверен, что среди читателей «Вечерки» есть люди, которые с уважением относятся ко мне как к творческому человеку. Постараюсь их не разочаровать. Желаю всем здоровья, удачи, успехов, а главное — любви!

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