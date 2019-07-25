Инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя предложили ввести в России
Инструкция по выявлению контрафактного алкоголя может появиться в России. С соответствующей инициативой к Росалкогольрегулированию обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Парламентарий рассказал, что часто контрафактная продукция под видом популярных брендов и привлекает покупателей своей дешевизной. Однако этот наносит урон как экономике государства, так и здоровью населения. В частности, растет смертность от отравления некачественной продукцией. Кроме того, увеличивается количество людей, подверженных сердечно-сосудистыми заболеваниям.
Ожидается, что инструкция по выявлению контрафактного алкоголя будет препятствовать развитию теневого рынка. Из нее люди узнают, как можно проверить этикетку, акцизную марку и фирменную тару. Сделать это будет возможно, в том числе с помощью приложения «АнтиконтрафактАлко», разработанное Росалкогольрегулированием.
Также согласно инициативе, владельцы магазинов обязаны будут разместить инструкцию в отделах, где продается алкоголь, сообщает RT.
Ранее эксперт рассказал, как можно защитить свое здоровье и распознать контрафактный алкоголь.
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