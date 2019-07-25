Сбежавшая с 41 миллионом рублей кассирша объявлена в федеральный розыск
• 09:02 • 25 июля 2019
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Преступнице грозит до десяти лет колонии
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве
В федеральный розыск объявлена сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.
Ранее в пресс-службе московской полиции сообщалось о том, что в пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор фирмы вместе с группой инкассаторов с целью обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги и заявила, что нужной суммы нет, после чего попросила подождать на улице. Далее женщина сбежала с украденными средствами.
По факту случившегося завели уголовное дело о мошенничестве. Преступнице грозит до десяти лет колонии.
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