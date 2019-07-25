«Вор в законе» Олег Черный задержан в Подмосковье вместе с подельниками

В Подмосковье полиция задержала криминального авторитета и двоих его соучастников. Их подозревают в вымогательстве денег у торговцев. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она отметила, что было произведено задержание 49-летнего «вора в законе» Олега Черного и двоих его подельников 28 и 29 лет.

По версии следствия, преступники угрожали физической расправой двум местным жителям, продающим продукты в районе деревни Полуденовка, и вымогали деньги за оказание криминального покровительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве. В ходе обысков у бандитов нашли и конфисковали пневматическую винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье Beretta, стреляные гильзы, девять мобильных телефонов, SIM-карты. Оружие и боеприпасы переданы на экспертизу.

Известно также, что фигурантов взяли под стражу. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, их проверяют на причастность к другим правонарушениям. Об этом пишет агентство «Москва».

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