Ученые выяснили, какая пища вызывает старческое слабоумие
Ускоренное угасание когнитивных функций чаще проявляется среди пожилых людей — любителей острой пищи. К такому выводу пришла группа ученых из США, Австралии и Катара.
Они провели исследование, в ходе которого проанализировали данные почти пяти тысяч жителей Китая, собранные за 15 лет. В начале эксперимента средний возраст участников составлял 63,5 года. Они проходили тестирование умственных способностей, а также вели дневники питания.
Результаты исследования показали, что участники, употреблявшие острую пищу (например, перец чили), чаще страдали от процесса снижения их когнитивных способностей. Ранее считалось, что компоненты перца нормализуют артериальное давление и помогают при сосудистых заболеваниях, пишет «МедикФорум».
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