Суд запретил использовать аэропорт имени Летова в Омске
В Омской области Азовский районный суд запретил использовать участок в селе Поповка в качестве взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая и предъявила соответствующий иск.
Известно, что владелец участка — предприниматель Александр Анисимов — построил частный аэропорт малой авиации и дал ему название в честь лидера музыкального коллектива «Гражданская оборона» Егора Летова.
Прокурорская проверка была инициирована по коллективной жалобе селян. Позднее выяснилось, что Анисимов незаконно задействовал земли сельхозназначения под обустройство взлетно-посадочной площадки, которой регулярно пользовались воздушные суда.
Помимо запрета на использование земли не по назначению, мужчину обязали выплатить штраф на 30 тысяч рублей. Об этом пишет «Интерфакс».
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