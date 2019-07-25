Виртуальная выставка портретов пассажиров откроется в павильоне МЦД

В субботу, 27 июля, в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) откроется виртуальная выставка портретов пассажиров городского транспорта. В создании экспозиции участвуют 12 художников проекта Art of Metro.

— Гости павильона увидят более 220 портретов пассажиров метро, электричек и общественного наземного транспорта Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта. — Выставка будет виртуальной, то есть работы художников будут представлены в форме интерактивной инсталляции.

При этом посетители павильона могут стать не только зрителями, но и свидетелями создания новых портретов. В день открытия выставки художники проведут творческий перформанс: с 13:00 до 16:00 они будут ходить по павильону и делать зарисовки незнакомцев. После мероприятия готовые картинки опубликуют в отдельном альбоме на официальной странице Московских центральных диаметров в социальной сети «ВКонтакте».

Выставка в павильоне МЦД будет работать с 27 июля по 11 августа. Вход свободный. Павильон МЦД на площади у Киевского вокзала работает без выходных с 9:00 до 21:00.

СПРАВКА

Проект Art of Metro появился в соцсетях в 2013 году. Идея создать группу для художников, которые рисуют людей в метро и другом общественном транспорте, принадлежит художнику-аниматору, дизайнеру Максиму Шаговикову. Художники рисуют на ходу, на скорую руку. Ведь для них важно запечатлеть пассажира, пока он не вышел из вагона. Героем картины может стать любой человек: засыпающий на ходу студент, пожилой мужчина, читающий газету, влюбленная пара или ребенок на руках у родителей.

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