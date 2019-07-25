Строительство дома по реновации в Кузьминках планируют закончить в 2021 году
Жилой дом на 182 квартиры строят в Кузьминках по программе реновации. Департамент строительства Москвы планирует завершить работы в 2021 году.
— В настоящее время идет возведение монолитных конструкций первого этажа здания, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Дом общей площадью более 10 тысяч квадратных метров на улице Юных Ленинцев строят по индивидуальному проекту. Он будет иметь две секции попеременной этажности, в каждой — по пассажирскому и грузовому лифту. Жители смогут припарковать автомобили на придомовой территории или подземной парковке. Территория вокруг дома будет благоустроена.
Ранее в Москомэкспертизы сообщали о строительстве еще двух домов по программе реновации в Кузьминках — на 102 и 187 квартир.
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